Schneechaos führte zu gesperrten Straßen und Unfällen in ganz Kärnten

In der Gemeinde Paternion (Bezirk Villach) stürzte ein 20 Meter hoher Baum auf das Auto einer 25-jährigen Frau. Sie kam mit dem Schrecken davon. In Spittal an der Drau kollidierte ein 20-jähriger Pkw-Lenker mit einer entgegenkommenden 19-Jährigen. Sie und ihre Beifahrerin wurden verletzt.

Baum stürzt auf Auto – Frau entkommt knapp tödlichem Unfall

Die 25-Jährige aus Stockenboi (Bezirk Villach) war auf der Südtiroler Straße zwischen Kamering und Aifersdorf unterwegs, als der Baum auf ihren Wagen krachte. Die Freiwillige Feuerwehr Paternion beseitigte den Baum sowie andere auf die Fahrbahn ragende Wipfel. Noch während der Arbeiten fielen laut Polizei weitere Bäume auf die gesperrte Straße.

Zwei Verletzte nach Kollision auf B100

Auf der Drautal Straße (B100) in St. Peter in der Gemeinde Spittal an der Drau hat der 20-jährige Lenker offenbar die winterlichen Fahrverhältnisse unterschätzt. Er geriet ins Schleudern und schlitterte auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er mit dem Heck gegen den Pkw der 19-Jährigen aus der Gemeinde Baldramsdorf. Sowohl sie als auch ihre 18-jährige Beifahrerin wurden verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige blieb unverletzt.

Noch rund 2.000 Haushalte ohne Strom

Der schwere, nasse Schnee hat auch durch umgestürzte Bäume zu Stromausfällen geführt: Laut Kärnten Netz waren Samstagmittag noch immer rund 2.000 Haushalte ohne Strom. Samstagfrüh waren es sogar 6.000 gewesen – 5 Minuten berichtete. Sprecher Robert Schmaranz sagte im APA-Gespräch, dass wohl ein Großteil der Haushalte bis Samstagabend wieder Strom zur Verfügung haben dürften. An manchen Schadstellen seien die insgesamt 80 Monteurinnen und Monteure aber noch gar nicht gewesen, weil Straßen teilweise noch nicht befahrbar waren. Die Situation sollte sich jedenfalls im Laufe des Samstags beruhigen, so die Prognose.

Lawinengefahr in den Karnischen Alpen

Gefährlich ist es dagegen weiterhin in den Bergen: In den Karnischen Alpen herrschte am Samstag große Lawinengefahr oberhalb der Waldgrenze. Trieb- und Neuschnee waren die Hauptgefahr, ging aus dem Lawinenbericht des Lawinenwarndienstes Kärnten hervor.

Schneekettenpflicht und gesperrte Straßen

Samstagfrüh lagen in Kärnten immer noch einige Straßenbehinderungen wegen der Schneefälle vor: Auf der Katschberg Straße (B99) zwischen Rennweg und Stranach herrschte in beiden Richtungen Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Auf der Hochrindl Landesstraße (L65) zwischen Hochrindl und Ebene Reichenau mussten sämtliche Fahrzeuge Schneeketten auflegen. Auf der Nassfeld Straße (B90) zwischen dem Grenzübergang Nassfeld und Tröpolach kam es ebenfalls noch zu Verkehrsbehinderungen wegen des Schnees. Der Plöckenpass war nicht passierbar. (APA/red. 24.2.2024)

