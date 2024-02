Alkolenker (31) kracht auf A10 in anderes Auto

In den frühen Morgenstunden am Samstag, dem 24. Februars 2024, ereignete sich auf der A10 Tauernautobahn ein Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Frau aus dem Bezirk Villach Land war in ihrem Wagen auf dem Weg von Villach in Richtung Salzburg. Zur gleichen Zeit befand sich ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau ebenfalls auf der A10, in dieselbe Richtung fahrend.

Fahrzeuge abgeschleppt

Bei Straßenkilometer 141,3, in der Gemeinde Seeboden im Bezirk Spittal an der Drau, kam es zu einer Kollision. Der 31-jährige Mann fuhr mit seinem Auto auf das Fahrzeug der 59-jährigen Frau auf. Beide Autos kamen auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Glücklicherweise wurden bei dem Zusammenstoß keine Personen verletzt, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei führte am Unfallort Alkoholtests durch, die beim 31-jährigen Fahrer eine starke Alkoholisierung zeigten.