Dank Steuerservice: 3-fach Mama bekommt Batzen Geld zurück

Veröffentlicht am 24. Februar 2024, 13:15

„Allein in den vergangenen fünf Jahren hat die AK über 140.000 Beratungen

durchgeführt und den Kärntnerinnen und Kärntnern damit 47,5 Millionen Euro vom

Fiskus zurückgeholt!“, rechnet AK-Präsident Goach vor. Exakt 12.774.269 Euro bekamen die Kärntner mithilfe der AK im Vorjahr über den Steuerausgleich zurück. Dieser Summe liegen 32.293 Beratungen zugrunde.

Guter Ausgang für Mutter mit Kindern

Ein Beispiel aus der Praxis: Eine junge teilzeitbeschäftigte Mutter von drei Kindern wandte sich an die AK. Die Frau war sich unsicher, ob sie aufgrund ihres geringen Verdienstes eine Steuergutschrift erzielen könne. Bedingt durch das niedrige Gehalt stand der Frau die Negativsteuer, der Familienbonus Plus für drei Kinder, der Mehrkindzuschlag sowie der Alleinerzieherabsetzbetrag zu. All diese Positionen brachten der Frau für die vergangenen 5 Jahre im Schnitt pro Jahr 2.200 Euro vom Fiskus zurück.

Hilfe wird stärker denn je gebraucht

32.293 Beratungen haben die AK-Steuerexperten 2023 durchgeführt. Die Kärntner erhielten 26.112 Auskünfte und Durchführungen des Steuerausgleichs auf elektronischem Wege am Telefon, 4.438-mal wurden der Steuerausgleich im Zuge einer persönlichen Beratung durchgeführt und 1.743-mal wurden schriftliche Anfragen (E-Mail, Briefe, etc.) beantwortet. „In Zeiten der Teuerung wird unsere Hilfe stärker denn je beansprucht und gebraucht. Wir hatten im Jahr 2023 um 1.730 Beratungen mehr als noch 2022“, weist Goach auf einen Anstieg von knapp sechs Prozent hin.

Einfach & unkompliziert geholfen

„Einfach und unkompliziert haben wir den Großteil der Beratungen direkt am Telefon erledigt, und das zumeist innerhalb einer halben Stunde“, präzisiert Goach und präsentiert eine beeindruckende Bilanz: „In den vergangenen fünf Jahren wurden insgesamt 140.368 Beratungen durchgeführt und den Kärntnerinnen und Kärntnern damit 47.494.155 Euro an zu viel geleisteten Steuern zurückgeholt!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2024 um 13:38 Uhr aktualisiert