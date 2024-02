Für mehr Digitalkompetenz: NEOS fordern Workshops an steirischen Schulen

Im Rahmen einer Landtagsbefragung setzen sich die NEOS für eine zukunftsorientierte Bildungspolitik in der Steiermark ein. Klubobmann und Bildungssprecher Niko Swatek fordert dabei, die Schule von morgen aktiv zu gestalten und setzt auf kostenlose Digitalworkshops in allen steirischen Schulen.

©APA/ERWIN SCHERIAU Niko Swatek fordert kostenlose Digitalworkshops in steirischen Schulen.

Herausforderungen in der digitalen Bildung

Laut der TALIS-Studie 2018 fühlen sich 52 Prozent der Lehrkräfte in der Steiermark nicht ausreichend darauf vorbereitet, moderne Informations- und Kommunikationstechnologien im Unterricht zu integrieren. Diese Lücke in der Schulung der Lehrkräfte spiegelt sich auch in der Platzierung Österreichs auf Platz 18 im Media Literacy Index wider, wenn es um die Vorbereitung von Schülerinnen und Schülern auf Fake News geht.

Forderung nach digitaler Kompetenz

Die NEOS setzen sich dafür ein, dass Schülerinnen und Schüler nicht nur digitale Skills erlernen, sondern auch lernen, verantwortungsvoll mit Technologien umzugehen. Die Forderung nach kostenlosen Digitalworkshops zielt darauf ab, eine sichere und produktive Nutzung der digitalen Welt zu vermitteln und gleichzeitig vor den Gefahren zu schützen.

Erfolgreiches Modell in Wien als Vorbild

Die NEOS verweisen auf das erfolgreiche Modell der „Wiener Bildungschancen“, das in Wien eingeführt wurde. Dieses Modell ermöglicht kostenfreie Workshops für Schülerinnen und Schüler an Pflichtschulen. Swatek appelliert an die steirische Landesregierung, ein ähnliches Förderprogramm für externe Workshops in Schulen zu finanzieren.

Modernisierung des Lehrplans

Die NEOS betonen die Notwendigkeit eines zeitgemäßen Lehrplans, um Schülerinnen und Schüler optimal auf den digitalen Wandel vorzubereiten. Die Unterstützung von externen Experten durch kostenlose Workshops soll sicherstellen, dass unabhängig vom finanziellen Hintergrund der Eltern alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen von digitaler Bildung profitieren.