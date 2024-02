Gratis Hilfe für Studierende: Graz eröffnet Psychotherapie-Anlaufstelle

Veröffentlicht am 24. Februar 2024, 13:44 / ©Cottonbro Studio/Pexels

Die Suche nach einem passenden Psychotherapie-Platz gestaltet sich oft als mühsam und zeitaufwendig. Lange Wartezeiten, die Notwendigkeit einer stimmigen Beziehung zum Therapeuten und leistbare Kosten stellen Hürden dar, die viele Menschen vorzeitig von einer Therapie abhalten. In Graz bietet nun der Psychotherapeutische Bereitschaftsdienst Unterstützung, um diese Barrieren zu überwinden.

Graz erhält Anlaufstelle für sofortige Entlastung

Ursprünglich vor über zehn Jahren in Wien gegründet, hat der Psychotherapeutische Bereitschaftsdienst seine Niederlassung in Graz eröffnet. Das Angebot umfasst psychotherapeutische Erstgespräche zur Entlastung und die Organisation von langfristigen Therapieplätzen. Das Team besteht aus sowohl angestellten als auch selbstständigen Therapeuten, darunter über 600 selbstständig tätige Therapeuten mit verschiedenen Ausbildungsstufen und Krankenkassenverträgen.

Schnelle Therapievermittlung und Sozialtarife ab 40 Euro

Nach einem ersten Gespräch in der Niederlassung kann in der Regel bereits in der Folgewoche ein passender Therapieplatz gefunden werden. Besonders finanziell schwach gestellte Personen können von Sozialtarifen ab etwa 40 Euro profitieren. Da vollfinanzierte Krankenkassenplätze begrenzt sind, erleichtern Sozialtarife den Zugang zur Psychotherapie für jene, die sich die üblichen Honorare nicht leisten können.

Psychotherapeutischer Bereitschaftsdienst kämpft für bessere Versorgung

Der Psychotherapeutische Bereitschaftsdienst, betrieben vom Verein für Psychotherapie, setzt sich aktiv für eine verbesserte psychosoziale Versorgung ein. Um die Kosten zu decken, wird eine einmalige Gebühr von 60 Euro für das Angebot erhoben. Durch eine Kooperation mit der Österreichischen Hochschüler*innenschaft können Studierende das Angebot kostenlos nutzen, um eine barrierefreie Unterstützung in Anspruch zu nehmen.