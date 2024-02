Magnitude 2,6: Erdbeben erschüttert Unzmarkt in der Steiermark

Am heutigen Samstag, dem 24. Februar 2024, um 12.33 Uhr, ereignete sich in Unzmarkt ein leichtes Erdbeben mit einer Magnitude von 2.6. Der Österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria gab bekannt, dass das Beben in Unzmarkt deutlich verspürt wurde. Bisher wurden jedoch keine Wahrnehmungen aus weiter entfernten Ortschaften gemeldet. Glücklicherweise sind bisher keine Schäden an Gebäuden bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2024 um 14:00 Uhr aktualisiert