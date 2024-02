Fast eine Million Euro fließt in die Kärntner Fußball Akademien

Veröffentlicht am 24. Februar 2024, 14:05 / ©KK

Eine Lizenzvoraussetzung ist unter anderem auch der Betrieb der Fußballakademien. Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser wird in der kommenden Regierungssitzung einen entsprechenden Förderantrag für die beiden im Sportpark Klagenfurt beheimateten Fußballakademien einbringen. Demzufolge wird das Land Kärnten den laufenden Betrieb der RZ Pellets WAC Akademie Kärnten mit 461.500 Euro unterstützen. Die SK Austria Klagenfurt Akademie wird mit 412.500 Euro gefördert.

„Arbeit ist höchst professionell“

Sportreferent Kaiser bekennt sich zu den beiden Bundesligavereinen und deren Nachwuchsakademien. „Die Arbeit in den beiden Akademien ist höchst professionell und ermöglicht jungen Fußballtalenten eine sportliche Ausbildung auf höchstem Niveau. Ein wesentlicher Bestandteil des Kärntner Modells ist die duale Ausbildung, die neben der sportlichen Weiterentwicklung auch die schulische Ausbildung bis zur Matura ermöglicht“, betont Kaiser und verweist auf die Sport- und Bildungsstrategie des Landes Kärnten. „Wir haben in Kärnten ein durchgängiges Bildungsmodell geschaffen, das nicht nur den schulischen Bereich umfasst, sondern auch eine universitäre Ausbildung ermöglicht. Das Modell Spitzensport und Studium, das gemeinsam mit der Universität Klagenfurt umgesetzt wird und von Athletinnen und Athleten unterschiedlicher Sportarten in Anspruch genommen wird, ist ein Vorzeigemodell, das österreichweit für Aufsehen sorgt“, erinnert Kaiser.

Neues Ausbildungskonzept

Da der Österreichische Fußballverband (ÖFB) für die Saison 2024/25 ein neues Ausbildungskonzept beschlossen hat, das sowohl Akademien der Kategorie A und B vorsieht, und es aktuell aufgrund der noch nicht verfügbaren Kriterien nicht abschätzbar ist, in welche Kategorie die beiden Akademien eingestuft werden, erfolgt die Auszahlung der Landesförderungen unter Vorbehalt. Sollte es etwa zu einer „Herabstufung“ einer oder beider Akademien kommen, wird die Förderhöhe evaluiert. „Gemeinsames und vernunftbegabtes Ziel aller Beteiligten für die Saison 2025/26 muss es sein, eine ‚Fußball-Nachwuchsakademie Kärnten‘ mit dem Fußballverband als Trägerverein und den Vereinen als Kooperationspartner zu schaffen. Durch diese sinnvolle Bündelung der vorhandenen Ressourcen und Strukturen sollte dann auch die Qualität der Ausbildung gehoben werden“, so Kaiser. Entsprechende Gespräche dahingehend würden bereits laufen.

Vom Kinderfußball bis zum ÖFB-Nationalteam

Im zu erarbeitenden Konzept ist die fußballerische Ausbildung vom Kinderfußball bis zum ÖFB-Nationalteam sowie eine Stärkung der Spieler-Stammvereine zu berücksichtigen. Dadurch soll eine sinnvolle Bündelung der vorhandenen Ressourcen und Strukturen zur regionalen und überregionalen Qualitätsverbesserung in allen Altersklassen entstehen und der Breitensport gestärkt werden. Im Konzept muss auch der Mädchen- und Frauenfußballsport als zentrales Thema dargestellt sein.