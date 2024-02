Jetzt fix: Lena Schilling als Spitzenkandidatin für die EU-Wahl gewählt

Veröffentlicht am 24. Februar 2024, 14:29 / ©Bernhard-Schindler

Mit einem Ergebnis von 96,6 Prozent setzte sich Lena Schilling gegen ihre Mitbewerber durch und erhielt damit das klare Mandat, die grüne Politik für Klimaschutz und gegen Rechtsextremismus auf europäischer Ebene zu vertreten.

„Klare Ansage gegen Rechtsextremismus und für den Klimaschutz“

Der Bundessprecher der Grünen und Vizekanzler Werner Kogler gratulierte Schilling zu ihrem überzeugenden Wahlergebnis und betonte ihre Leidenschaft für den Klimaschutz als zentrale Herausforderung der Gegenwart. „Lena Schilling tritt für Klimaschutz und gegen Rechtsextremismus an. Sie trifft damit die beiden wichtigsten Themen unserer Zeit“, so die Generalsekretärin der Grünen, Olga Voglauer. Angesichts der Bedrohung durch rechtsextreme Strömungen in Europa sei Schilling eine wichtige Stimme für die Verteidigung der Demokratie und der Freiheiten.

Ein Aufruf zur Verteidigung der liberalen Demokratie

Kogler und Voglauer riefen dazu auf, bei der EU-Wahl im Juni ein deutliches Zeichen für den Erhalt der liberalen Demokratie und gegen rechtsextreme Tendenzen zu setzen. Die Wahl von Schilling zur Spitzenkandidatin sei ein Signal dafür, dass die Grünen den Kampf für eine gerechte und nachhaltige Zukunft entschlossen fortsetzen würden.