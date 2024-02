Stromausfall, Unfälle und Co: Schneefall forderte Florianis heraus

Veröffentlicht am 24. Februar 2024, 14:46 / ©FF Bad Kleinkirchheim

Die Floriani mussten bereits am Abend und in der Nacht sowie am darauffolgenden Samstag zu einigen Einsätze ausrücken. Die Schwerpunkte hierbei bildeten umgestürzte Bäume und Fahrzeugbergungen.

Fahrzeugbergungen und umgestürzte Bäume

Die FF Bad Kleinkirchheim wurde zu mehreren Fahrzeugbergungen alarmiert. Die Feuerwehr St. Peter ob Radenthein musste zu mehreren umgestürzten Bäumen ausrücken. Nach Anforderung durch die Polizei mussten durch die FF Radenthein mehrere Fahrzeuge auf der B88 Kleinkirchheimerstraße geborgen werden, da sie ohne Winterausrüstung bzw. Schneeketten die Fahrt nicht fortsetzen konnten. Im Bereich Laufenberg mussten ebenfalls Bäume von der Straße entfernt werden.

Längerer Stromausfall

Aufgrund des starken Schneefalles kam es ab 19 Uhr zu einem längeren Stromausfall und damit verbunden auch zu einer eingeschränkten Funktion des Mobilfunknetzes im Bereich von Kaning. Einige Kameraden nahmen die Notstromversorgung des Rüsthauses in Betrieb und verblieben in Bereitschaft im Feuerwehrhaus, um der Bevölkerung eine Anlaufstelle zu bieten und die Alarmierung bei etwaigen Einsätzen sicherzustellen. Gegen 22.30 Uhr wurden die Feuerehrwehrleute auf mehrere durch die Schneelast gefährlich auf die Straße hängende Bäume auf der L18 Kaninger Straße aufmerksam gemacht. Nach einer ersten Erkundung wurden zwei Bäume mittels Motorsägen entfernt. Kurz nach dem Einrücken wurde die FF Kaning nochmals verständigt und beseitigten einen weiteren Baum auf der L18, welcher die gesamte Fahrbahn blockierte sowie mehrere Bäume am Nockweg.

Die Feuerwehren hatten alle Hände voll zu tun ©FF Kaning

Feuerwehren Matzelsdorf & Millstatt

Die FF Matzelsdorf wurde gemeinsam mit der FF Millstatt auf die B98 Milstätter Straße alarmiert, da hier Bäume die Fahrbahn blockierten. Weiters mussten zwei weiteren Bäume im Ortsgebiet entfernt werden, welche das Fahrzeug des Räumdienstes behinderten. Zur Sicherheit wurden auch noch Kontrollfahrten im Einsatzgebiet durchgeführt. Durch die FF Millstatt mussten mehrmals Bäume auf der Laubendorfstraße entfernt werden.