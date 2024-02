Schön: Zwei große Jausenplatten für Jugendliche in Not wurden verschenkt

Bei diesem bedeutsamen Treffen wurden die 45 gemeinnützigen Projekte seit der Gründung des Vereins im Jahr 2020 eingehend diskutiert, ebenso wie die Vision für 2024 und die bevorstehenden Projekte: unter anderem die Einladung von Kindern zu den nächsten KAC-Spielen, der internationale Malwettbewerb für ein neues Vereinsabzeichen oder Kurse für Gewaltprävention und Selbstbewusstsein von Jugendlichen. Auch wurden zwei Jausenplatten bestellt, die der JUNO überreicht wurden.

Einstimmige Wahl zur Vizepräsidentin

Ein Höhepunkt der Versammlung war die einstimmige Wahl von Imrana Jashari zur neuen Vizepräsidentin, die den bisherigen Vizepräsidenten Andreas Lepuschitz ablöst. Frau Jashari äußerte sich dankbar für das Vertrauen und versprach, die neuen Aufgaben mit Freude und Demut anzunehmen, insbesondere im Hinblick auf die Projekte für die Kinder. Der Wiener Erich Weber und der Niederösterreicher Michael Brenner wurden für ihre langjährige Hingabe und ihren Einsatz für den Verein geehrt. Als Ausdruck der Wertschätzung erhielten sie exklusive „Soldaten mit Herz“-Manschettenknöpfe aus Silber.

Vergoldete Bibel als Überraschung

Präsident John Patrick Platzer wurde von seinem Vorstand mit einer Dankes-Urkunde in Form einer Schiefertafel sowie mit einer besonderen vergoldeten Bibel überrascht. In einem emotionalen Statement drückte Platzer seine Dankbarkeit für den Verein aus: „Soldaten mit Herz ist mehr als nur ein Verein – es ist eine Familie, die gemeinsam Großes bewirkt. Ich bin zutiefst stolz darauf, diese Bewegung anführen zu dürfen und gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Unterstützern positive Veränderungen in unserer Gemeinschaft und im Leben von in Not geratenen Kindern und Jugendlichen zu bewirken.“ Als Zeichen der Verbundenheit und Unterstützung bestellten die Soldaten mit Herz zwei großzügige Jauseplatten mit Kärntner Spezialitäten -von Speck über Käse bis hin zu Schinken und Salami – sowie resches Bauernbrot, um sie der Jugendnotschlafstelle (JUNO) in Klagenfurt zu überreichen.