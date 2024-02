Er ist Kärntens neuer Eishockey-Superstar

Im Finale des Radio Kärnten „Eishockeymagazins“ standen Johannes Bischofberger (KAC) und Jean-Philippe Lamoureux (VSV). Nach einem spannenden „Best of three-Duell“ (2:1) entschieden sich die Fans des „Kärntner Eishockeymagazins“ für den VSV-Torhüter. Während der eineinhalb Stunden, in denen das Voting freigeschaltet war, blieb es bis zum Schluss spannend. Zuerst waren die Stimmen ausgeglichen, doch in den letzten Minuten mobilisierten die VSV-Fans alles, was sie hatten, berichtet der ORF.

Lamoureux löst Teamkollegen ab

Lamoureux löst seinen Teamkollegen Philipp Lindner (VSV) ab, der im Vorjahr die „Eishockey-Trophäe“ gewinnen konnte. Für den Torhüter ist dies die erste Auszeichnung als Kärntner Eishockey-Superstar. Er wurde in North Dakota geboren und begann seine Karriere wie viele amerikanische Eishockeyspieler nach der Jugendausbildung in Universitätsteams. Nach seinem Aufenthalt beim VSV von 2012 bis 2016 spielte er für die Vienna Capitals und für Salzburg. Mit seinen Teams gewann er mehrere österreichische Meistertitel. Seit 2022 steht „J.P.“, wie er von seinen Fans genannt wird, wieder im Tor für die Adler und hat bereits seinen Vertrag für die kommende Saison verlängert. Jean-Philippe Lamoureux zählt aufgrund seiner enormen Reaktionsfähigkeit seit vielen Jahren zu den besten Torhütern der ICE Hockey League.

©VSV Jean-Philippe Lamoureux ist Kärntens neuer Eishockey-Superstar

Die Ehrung:

Die Ehrung des Eishockey-Superstars erfolgt traditionell durch Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesdirektorin Karin Bernhard. Der Gewinner wird traditionell in Tracht gekleidet und erhält neben dem Publikumspreis einen eigens angefertigten Pokal. Die Ehrung erfolgt nach Abschluss der Saison.