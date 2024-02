Alarm für Allergiker in der Steiermark: Pollen im Anmarsch

Die aktuelle Lage, kurz- und mittelfristige Prognosen der Polleninformation für die Region versprechen ein pollenreiches Wochenende.

Erle als Hauptlast

Die gute Nachricht zuerst: Die Hauptblüte der Hasel in den Becken- und Tallagen der Steiermark neigt sich dem Ende zu und verlagert sich nun in höhere Regionen. Das bedeutet, dass in diesen tieferen Lagen kaum relevante Belastungen durch Haselpollen zu erwarten sind, so laut der Polleninformation. Doch Vorsicht ist geboten, denn die Erle übernimmt nun und wird voraussichtlich die Hauptlast der Belastungen tragen. Wie stark die kommenden Tage allergiegeplagten Menschen zu schaffen machen, hängt jedoch stark von der Witterung ab.

So könnt ihr den Pollen entkommen

Feuchtes und kühles Wetter könnte Erleichterung bringen. Frühlingshafte Temperaturen über 10°C verstärken die Belastungen durch Erlepollen, berichtet die Polleninformation. Am Sonntag sind daher mäßig starke Belastungen durch die Erle zu erwarten. Zusätzlich könnte es im Grazer Becken zu ersten Belastungen durch Eschenpollen kommen. Für Allergiker, die auf Hasel und Erle reagieren, wird geraten, das direkte Umfeld dieser Pflanzen zu meiden und den Aufenthalt im Freien möglichst zu reduzieren.