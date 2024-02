Pollenalarm in Kärnten: Schwarz-Erle steht in den Startlöchern

Ein Aufatmen für Allergiker in Kärnten: Die Hasel und die Grau-Erle haben auf wärmebegünstigten Standorten ihre Vollblüte bereits hinter sich gelassen und zeigen eine erfreuliche Abnahme bei der Freisetzung von Pollen.

In schattigen Lagen

Doch bevor wir zu früh jubeln, warnt die aktuelle Pollenflugprognose für den Zeitraum vom 22. bis 29. Februar 2024 vor anhaltenden Belastungen an weniger begünstigten Standorten und in schattigen Lagen. Hier können beide Frühblüher immer noch genügend Pollen absondern, um allergische Reaktionen auszulösen.

Schwarz-Erle kommt bald

In den Fokus rückt nun die Schwarz-Erle, die im Verlauf des Prognosezeitraums an Bedeutung gewinnt. Diese Erlen-Art breitet sich vor allem in Mittel- und Ostkärnten mit ausgedehnten Beständen aus. Die hohe Anzahl männlicher Blütenkätzchen lässt auf eine überdurchschnittlich starke Pollenfreisetzung der Schwarz-Erle in diesem Jahr schließen, so die Polleninformation.

Niederschlag bringt Erleichterung

Freitag und Samstag bringen dank prognostizierter Niederschläge und einem Rückgang der Tagesmaximaltemperaturen vorübergehende Erleichterung für Personen mit Allergien gegen Hasel- und Erlenpollen.