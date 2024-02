Mann verliert Kontrolle über Auto und kollidiert mit Linienbus

Sein Auto stieß gegen einen Linienbus, der an einer Haltestelle stand. Der Mann zog sich eine schwere Verletzung am linken Handgelenk zu. Er kam ins Krankenhaus in Hall. Die Menschen im Bus wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen gab es großen Schaden. Die Straße L12 war rund um die Unfallstelle für etwa 2 Stunden gesperrt. Die Sperrung war für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten.