Busfahrerin verliert Kontrolle: Ein Fußgänger wurde verletzt

Am 24. Februar 2024 um 10.10 Uhr startete der Postbus Linie 151 vom Bahnhof Dornbirn nach Bregenz. Eine 45-jährige Fahrerin war das erste Mal auf dieser Strecke unterwegs. Ein Kollege begleitete sie zur Einarbeitung. An der Kreuzung Poststraße-Bahnhofstraße in Dornbirn sollte sie links abbiegen. Sie biegt zuerst rechts ab, korrigiert dann nach einem Hinweis nach links. Dabei verliert sie die Kontrolle über den Gelenkbus. Der Bus stößt gegen einen leeren Auto. Der PKW trifft einen Fußgänger am Gehweg. Danach prallt der Bus gegen eine Betonsäule eines Cafés und stoppt. Ein Fußgänger und ein Fahrgast erleiden leichte Verletzungen. Sie kommen ins Krankenhaus Dornbirn. Es entstand ein großer Sachschaden am Bus, Auto und Café.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2024 um 18:16 Uhr aktualisiert