Kärnten hat österreichweit am wenigsten Asylbewerber untergebracht

Am meisten Asylwerber sind in Wien untergebracht, dort sind es (Stand 21. Februar 2024) 31.363 untergebrachte Personen laut Asyl-Quotenstatistik. In Kärnten sind es derzeit 2.668 Menschen, am 14. Februar waren es noch 2.643, das ergibt ein Plus von 25 Geflüchteten.

Die ganze Asylqoutenstatistik: Bundesländer (untergebrachte Personen, Quotenerfüllung, Soll): 1. Wien: 31.363 Personen (189,40 %) – 16.559 Personen 2. Vorarlberg: 3.290 (96,59 %) – Soll: 3.406 3. Burgenland: 2.297 (90,79 %) – Soll: 2.530 4. Steiermark: 9.134 (86,06 %) – Soll: 10.613 5. Niederösterreich: 11.537 (79,99 %) – Soll: 14.423 6. Tirol: 5.107 (78,96 %) – Soll: 6.468 7. Oberösterreich: 8.024 (62,79 %) – Soll: 12.779 8. Salzburg: 2.901 (60,87 %) – Soll: 4.766 9. Kärnten: 2.668 (55,85 %) – Soll: 4.777