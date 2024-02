So wird Das Wetter am Sonntag in Österreich

Veröffentlicht am 24. Februar 2024, 21:44 / ©5 Minuten

Die GeoSphere Austria weis wie das Wetter morgen wird: Im Donauraum und nördlich davon gibt es Nebel. Im Süden sind mehr Wolken. In Osttirol und Oberkärnten kann es manchmal leicht regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 Metern. In höheren Lagen und am östlichen Alpenrand weht ein mäßiger bis lebhafter Wind aus dem Süden. Sonst ist der Wind eher schwach. Die Temperaturen erreichen meist 10 bis 14 Grad. Im wolkigen Süden sind es nur 3 bis 10 Grad.