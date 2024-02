Schock für zwei Kärntner Familien: Häuser waren komplett durchwühlt

Veröffentlicht am 25. Februar 2024, 06:18 / ©5 Minuten

Gestern, in der Zeit von 16.45 bis 20.15 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter durch Aufzwängen der ebenerdig gelegenen Terrassentüre Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Selpritsch (Velden).

Spurensicherung erfolgt

Die Bewohner des Hauses waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die unbekannten Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen Schmuck aus dem Haus. Die Höhe des Schadens ist derzeit unbekannt.

Zweiter Fall in St. Veit

Ein ähnlicher Fall ereignete sich gestern von 7.45 bis 21 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter ebenfalls durch Aufzwängen der ebenerdig gelegenen Terrassentüre Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Silberegg (St. Veit an der Glan). Die unbekannten Täter durchwühlten auch hier das Haus und stahlen sowohl Schmuck als auch Bargeld. Die Höhe des Schadens ist derzeit unbekannt. In beiden Fällen erfolgte die Spurensicherung durch Beamte der Landesspurensicherung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.02.2024 um 08:26 Uhr aktualisiert