Frau schwebt nach Brand in Lebensgefahr: Nachbar zog sie aus den Flammen

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Küche in Vollbrand. Ein Nachbar, welcher den Rauch bemerkte, trat zuvor bereits die Wohnungstüre ein, konnte in der Wohnung eine schwerverletzte 51-jährige Österreicherin am Boden liegend feststellen, aus der Wohnung ziehen und dem Rettungsdienst übergeben. Die Berufsfeuer Innsbruck konnte das Feuer rasch löschen.

Zehn weitere Bewohner von Rettung untersucht

Die Österreicherin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Zehn weitere Bewohner wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst untersucht. An der Wohnung entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch im Gange.

