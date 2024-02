Kriminelle Tour in Graz gestoppt: Festnahme nach monatelanger Diebestour

In fünf Bezirken

25. Februar 2024

Die zwei Männer, 31 und 32 Jahre alt, sollen zwischen dem 23. Jänner und 23. Februar 2024 mehr als 40 Diebstähle verübt haben. Ihr bevorzugtes Ziel: Teils unversperrte Fahrzeuge.

Shoppingtour mit gestohlenen Bankomatkarten

Dabei machten die Diebe vor nichts Halt. Elektronik, persönliche Gegenstände und sogar Bankomatkarten landeten in ihren Händen. Mit letzteren sollen sie dann auf Shoppingtour gegangen sein.

Am Grazer Hauptbahnhof festgenommen

Am 23. Februar erfolgte der entscheidende Zugriff am Grazer Hauptbahnhof durch die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS). Die beiden Langfinger konnten mit Diebesgut aufgegriffen werden.

Diebesserie in der Steiermark

Die Ermittlungen der EGS zeigten, dass das Duo seine Beutezüge über mehrere Bezirke erstreckte, darunter Bruck-Mürzzuschlag, Leoben, Graz, Graz-Umgebung und Leibnitz. Sogar bis nach Niederösterreich, genauer gesagt in den Bezirk Neunkirchen, erstreckten sich ihre kriminellen Machenschaften.

Geständige Diebe

Die Einvernahme in der Außenstelle Niklasdorf des Landeskriminalamtes Steiermark brachte ans Licht, dass die beiden Männer sich umfassend geständig zeigten. In Folge wurden sie in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.