Das war der 33. Tuntenball 2024 – Ein himmlisch-teuflisches Event

Diesmal verschmolzen nicht nur Prominente, sondern vor allem Engerl und Teuferl zu einer farbenfrohen Einheit. Der Tuntenball ist nicht nur eine exzentrische Feierlichkeit, sondern auch ein kraftvolles Statement gegen die Ausgrenzung von Minderheiten. Unter dem Motto „Halos x Horns“ durchschritt man in diesem Jahr Himmel und Hölle gleichermaßen, wobei die Veranstaltung nicht nur ein visuelles Spektakel bot, sondern auch für einen guten Zweck stand.

Bunte Vielfalt und Freiheitsrausch

Mit kreativen Outfits, die von Engelsflügeln bis hin zu teuflischen Hörnern reichten, präsentierten sich die Besucher in einer eindrucksvollen Vielfalt. Nackte Haut, bunte Kostüme und eine Atmosphäre der Freiheit prägten die wohl farbenprächtigste Nacht des Jahres.

Stars, Politik und Drag-Queen-Glanz

Prominente wie Conchita Wurst, Alfons Haider und Dieter Ferschinger feierten Seite an Seite mit der politischen Elite, darunter die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) und SPÖ-Gemeinderätin Anna Robosch. Die Moderation des Abends lag in den talentierten Händen von Dragqueen Grazia Patrizia, die mit Esprit und Humor durch die aufregende Nacht führte.

Feiern für den guten Zweck

Nicht nur eine Party, sondern auch eine Veranstaltung mit sozialem Engagement: Der gesamte Erlös des Tuntenballs unterstützt die ehrenamtliche Arbeit des Vereins RosaLila Pantherinnen in Graz. Dieser setzt sich unter anderem für psychologische Beratung beim Coming-Out ein und strebt eine vielfältige und unterstützende Gemeinschaft an. Der Tuntenball beweist erneut, dass Feiern und Helfen Hand in Hand gehen können.

