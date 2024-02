Bloßgestellt: Skandalöser Fall von Online-Belästigung landet vor Richter

Im Sommer 2023 kam es in Klagenfurt zu einem Vorfall, der nun vor Gericht seine Aufarbeitung findet. Ein Erwachsener steht im Zentrum der Anklage, beschuldigt, in einem gravierenden Akt der Verletzung der Privatsphäre, Bildaufnahmen aus dem höchstpersönlichen Lebensbereich einer Frau ohne deren Zustimmung in sozialen Netzwerken veröffentlicht zu haben. Doch die Anklage geht weiter: Der Beschuldigte soll zudem persönliche Informationen des Opfers, darunter Name, Telefonnummer und Arbeitsstelle, preisgegeben haben, was die Situation noch weiter verschärft.

Bis zu einem Jahr Haft drohen

Dieses Verhalten wird als fortgesetzte Belästigung im Wege eines Computersystems nach dem § 107c Abs 1 Z 2 des österreichischen Strafgesetzbuches (StGB) gewertet, ein Vergehen, das mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden kann. Richterin Sabine Götz wird den Fall am Mittwoch, dem 28. Februar, vor Gericht führen. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.