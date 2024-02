Fans aufgepasst: „The Boss Hoss“ zum Harley-Auftakt eingeladen

Das Bikerfest auf der Burg Finkenstein, traditionell der Auftakt der jährlichen Harley-Treffen am Faaker See, wird in diesem Jahr durch ein besonderes musikalisches Event bereichert: Die 26. Ausgabe der Bike Week, die vom 3. bis zum 9. September stattfindet, wird von einem Konzert der deutschen Country-Rock-Band „The BossHoss“ eröffnet. Diese Veranstaltung findet in der Burgarena statt, die für ihre eindrucksvolle Kulisse bekannt ist.

Ticketverkauf ab Montag

„The BossHoss“, eine Band, die sich aus Alex Völkel, Sascha Vollmer und weiteren Musikern zusammensetzt, genießt Bekanntheit für ihre Hits in den deutschsprachigen Charts und hat sich eine Fangemeinde unter Motorradenthusiasten aufgebaut. Ihr Repertoire, das eine Mischung aus Rock ’n’ Roll und Country Musik umfasst, beinhaltet international erfolgreiche Songs wie „Word Up“, „Don’t Gimme That“ und „Jolene“. Der Ticketverkauf beginnt am Montag um 8 Uhr über die Plattform www.oeticket.at.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.02.2024 um 10:11 Uhr aktualisiert