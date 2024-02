Austrian Volley Cup: Wildkatzen holten Silber

Spannendes Wochenende für die Klagenfurter Wildcats. Gestern, Samstagabend, hat der Österreichische Volleyballverband in Hartberg den Austrian Volley Cup ausgetragen. Die Wildcats Klagenfurt haben das Finalspiel gegen die TI Schuh Staudinger Innsbruck bestritten, nachdem sie die vorherigen Gegner via Knock-out-System besiegen konnten.

Sportstadtrat feuert Mädels an

Im Finale waren die Innsbruckerinnen das stärkere Team, Klagenfurt ist dennoch stolz auf die „Wildkatzen“ und den großartigen zweiten Stockerlplatz. Sportstadtrat Franz Petritz war beim Finalspiel dabei, um die Damen des ATSC zu unterstützen. „Als Sportstadtrat ist es mir ein Anliegen, unsere Top-Vereine auch auswärts bei einem Spiel anzufeuern. Auch wenn wir den Sieg nicht mit nach Klagenfurt nehmen konnten, gratuliere ich zu einem wirklich guten Spiel unserer ATSC Kelag Wildcats“, so Sportreferent Stadtrat Franz Petritz.

Spannende Saison

Die vierzehn Spielerinnen im Kader der 1. Bundesliga haben bis jetzt bereits eine spannungsreiche, herausfordernde und erfolgreiche Saison hinter sich gebracht. Doch auch nach dem Pokalfinale am Samstag ist nicht an Ruhe zu denken. Die Playoffs der 1. Bundesliga um den Österreichischen Meistertitel laufen noch und bereits nächste Woche, am Samstag dem 2. März, findet auf heimischen Boden, in der Sporthalle des BG/BRG Lerchenfeld, das nächste Spiel um den Aufstieg in das Semifinale statt.