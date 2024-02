Wien unter Schock: Fünf Femizide in 24 Stunden – Handeln gefordert

Am Freitagmorgen, dem 23. Februar 2024, entdeckte die Polizei in Wien Erdberg eine grausame Szene – eine Mutter und ihre Tochter wurden tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Wir haben berichtet. Es handelt sich um einen mutmaßlichen Doppelmord im familiären Umfeld. Nur Stunden später wurden drei Frauen in einem Lokal in Wien Brigittenau auf brutale Weise ermordet – 5 Minuten berichtete.

26 Femizide in Österreich 2023

Der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) reagiert betroffen und drückt den Angehörigen der Opfer sein tief empfundenes Mitgefühl aus. Die beunruhigenden Statistiken aus dem Jahr 2023 – mit 26 Femiziden und 51 Mordversuchen bzw. schweren Gewalttaten gegen Frauen österreichweit – verdeutlichen die Dringlichkeit des Problems. Gewalt gegen Frauen manifestiert sich als strukturelles und gesamtgesellschaftliches Problem.

In Österreich: Jede dritte Frau von Gewalt betroffen

Österreich sieht sich mit der alarmierenden Realität konfrontiert, das einzige EU-Land zu sein, in dem mehr Frauen als Männer durch Männerhand getötet werden. Diese beunruhigende Tatsache verdeutlicht, dass Gewalt jede dritte Frau im Land betrifft.

Opferschutz verstärken und klare Maßnahmen gegen Gewalt

Der Verein AÖF nutzt diesen tragischen Anlass, um eine verstärkte Stärkung des Opferschutzes für gewaltbetroffene Frauen zu fordern. Das Recht auf ein gewaltfreies Leben muss für jede Frau in Österreich gewährleistet sein. Die konsequente Verfolgung der Täter und der Ausbau von Präventionsprojekten stehen im Fokus dieser Appelle.