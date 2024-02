„Nicht zumutbar“: 7 Kärntner Schulen stehen vor Schließung

Köfer kündigt einen Dringlichkeitsantrag seiner Fraktion an, mit dem Ziel, die Schließungsvorhaben zu stoppen: „48 Schulen sind in den vergangenen zehn Jahren in Kärnten geschlossen worden, jetzt sollen, wie kürzlich bekannt wurde, sieben weitere folgen, wobei zumindest bei zwei die Schließungspläne bereits sehr konkret sind. Mit unserer dringlichen Initiative wollen wir erreichen, dass keine weiteren Volksschulen in Kärnten geschlossen werden. Eine neuerliche Schließungswelle ist unseren Schülerinnen und Schülern nicht zumutbar. Stirbt die Schule, dann stirbt auch der Ort. Zudem ist jede Schulschließung auch mit einer weiteren Schwächung des ländlichen Raums verbunden.“

„Volksschüler zu Pendlern gemacht“

Köfer regt darüber hinaus eine Änderung des Kärntner Schulgesetzes an, mit dem Ziel, Kleinschulen auch rechtlich besser abzusichern: „Die Bildungsstruktur im ländlichen Raum wurde in den vergangenen Jahren zur Genüge ausgedünnt. Die Folge war, dass damit Volksschüler schon zu Pendlern gemacht wurden. Jetzt gilt es dieser Entwicklung endlich einen Riegel vorzuschieben.“ Der TK-Chef appelliert an den Bildungsreferenten, der auch aus seiner Referatszuständigkeit für die Gemeinden die Sorgen des ländlichen Raumes kennen sollte, sich ebenfalls für den Erhalt der betroffenen Bildungseinrichtungen einzusetzen: „Es geht nicht nur um die Zukunft der Schulen, sondern insbesondere um die Kinder, die unsere Zukunft darstellen.“