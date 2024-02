Auf Platz 4: So viele Asylwerber beherbergt die Steiermark

Veröffentlicht am 25. Februar 2024, 11:53 / ©5 Minuten

In der Steiermark sind derzeit 9.134 Personen im Rahmen der Grundversorgung untergebracht, was einer Quotenerfüllung von 86,06 Prozent entspricht. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern liegt die Steiermark auf dem vierten Platz in Bezug auf die Unterbringung von Asylwerbern. Die Gesamtzahl hat sich seit dem 14. Februar um 491 Personen erhöht.