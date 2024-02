„Aus“ für altes Passfoto: Das ändert sich jetzt beim Reisepass

„Jeder von uns kennt es: Man will sich einen neuen Reisepass ausstellen lassen und muss dazu ein ausgedrucktes Passfoto mitnehmen. Dieses wird bei der Behörde ausgeschnitten und eingescannt, damit es auf den Ausweis gedruckt werden kann. Zurecht fragen sich die Bürgerinnen und Bürger, ob das heutzutage noch so sein muss“, so Staatssekretär für Digitalisierung Florian Tursky über die neuen Möglichkeiten des eBild-Systems.

So funktioniert’s

Das eBild-System ermöglicht die unkomplizierte und sichere Übermittlung von Ausweisfotos an Behörden. Fotografen können das Passbild elektronisch an das eBild-System senden und erhalten im Gegenzug einen Bildidentifikationscode. Dieser Code kann entweder physisch oder per SMS an die Kundin oder den Kunden übermittelt werden. Behörden haben dann Zugriff auf das Passbild im eBild-System, ohne den bisherigen Schritt des Ausschneidens und erneuten Einscannens des Fotos.

Datenschutz im Fokus

Das eBild-System speichert keine persönlichen Daten der Person. Um höchsten Datenschutz zu gewährleisten, werden sämtliche Meta-Daten beim Speichern im eBild-System entfernt. Meta-Daten beinhalten Informationen über die Bilddatei, wie zum Beispiel den Erstellungsstandort und -verantwortlichen. Die Kommunikation mit dem eBild-System erfolgt ausschließlich über stark verschlüsselte Verbindungen, die auf Servern in Österreich betrieben werden.

„Schritt zur effektiven und modernen Verwaltung“

„Erst vergangene Woche haben wir den digitalen Zulassungsschein präsentiert, nun folgt eine weitere Modernisierungsmaßnahme. Mit dem eBild-System haben wir ein modernes System zur papierlosen Bereitstellung von Passbildern für Lichtbildausweise geschaffen. Fotografen können das elektronische Passbild einfach und sicher an das eBild-System übermitteln und so der Behörde zur Verfügung stellen. Das Ausdrucken von Passbildern, nur um diese dann mit aufs Amt zu nehmen, entfällt somit. Das ist ein weiterer Schritt hin zu einer effektiven und modernen Verwaltung“, so Innenminister Gerhard Karner.

©BKA/Aigner Gerhard Karner und Florian Tursky präsentieren das eBild-System.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.02.2024 um 12:34 Uhr aktualisiert