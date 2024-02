Bundesheer-Zuwachs: 70 frische Wachtmeister aus der Steiermark

In einer feierlichen Zeremonie in Enns wurden am Freitag, dem 23. Februar 2024, 345 frisch ausgemusterte Unteroffiziere, darunter 70 aus der Steiermark, offiziell in den Dienst des Österreichischen Bundesheeres übernommen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) würdigte die Absolventen, die nun als Gruppenkommandanten im In- und Ausland Verantwortung übernehmen werden. Die beste des Jahrgangs, Wachtmeister Marie Ochsenhofer aus dem Burgenland, erhielt den goldenen HUAk-Ring für herausragende Leistungen. Das Bundesland Salzburg, mit 29 neuen Unteroffizieren, und die Steiermark sind maßgeblich an dieser erfolgreichen Ausbildungsinitiative beteiligt.

