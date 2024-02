Betrunkene prellte Zeche: Dann biss ihr Hund auch noch zu

Veröffentlicht am 25. Februar 2024, 14:14 / ©5 Minuten

Der 62-jährige Taxifahrer erwähnte auch, dass der Fahrgast einen Hund dabei hatte. Während der Fahrt wurde er von dem Hund in die Schulter gebissen. Er sei dadurch jedoch nicht verletzt worden.

31-jährige Villacherin stark alkoholisiert

Bei dem Fahrgast handelte es sich um eine 31-jährige Villacherin. Noch vor dem Eintreffen der Polizeistreife stieg die Frau mit ihrem Hund aus und betrat in unmittelbarer Nähe ein fremdes Grundstück. Aufgrund der Aggressivität des Hundes und der starken Alkoholisierung der Frau war eine Kontaktaufnahme und ein konstruktives Gespräch nicht möglich.

Polizeihundeführer wurde gebissen

Einem zur Amtshandlung zugezogenen Polizeihundeführer gelang es, die Frau und ihren angeleinten Hund von dem fremden Grundstück zu ihrer nahegelegenen Wohnung zu begleiten. Am Weg dorthin wurde der Polizeihundeführer jedoch von dem Terrier der Frau in den Oberschenkel gebissen und verletzt. Er begab sich nach der Amtshandlung in LKH Villach. Die Frau wird angezeigt.