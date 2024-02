Darf nicht mehr 24/7 offen haben: Ackerboxen-Urteil sorgt für Debatte

Der Österreichische Verfassungsgerichtshof hat Ende 2023 in einem Urteil entschieden, dass „unbemannte Verkaufscontainer“, wie beispielsweise die Kärntner „Ackerboxen“, welche regionale, bäuerliche Lebensmittel anbieten, nicht als Automaten klassifiziert werden können. Diese Entscheidung bedeutet, dass solche Verkaufsboxen sich an die gesetzlich festgelegten Öffnungszeiten des Handels halten müssen, welche maximal 72 Stunden pro Woche betragen. Dies untersagt den Betrieb am Wochenende oder rund um die Uhr.

Auslöser der Debatte

Die Auseinandersetzung begann, nachdem die Betreiber der Ackerboxen in Kärnten wegen einer Übertretung des Öffnungszeitengesetzes bestraft wurden, da ihre Boxen auch am Wochenende geöffnet waren. Die Beschwerde gegen diese Strafe wurde abgewiesen, was zur Anrufung des Verfassungsgerichtshofs führte. Die Betreiber sahen in der Bestrafung eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes und einen Eingriff in die Erwerbsfreiheit. Christoph Raunig, Mitgründer der Ackerbox, findet das Urteil des Verfassungsgerichtshofs, das die Rund-um-die-Uhr-Öffnung seiner Verkaufsboxen untersagt, „schwer nachvollziehbar“ meinte er kurz nach der Verkündung gegenüber der Kleinen Zeitung. Raunig kritisiert die aktuelle Gesetzeslage als veraltet und betont die Bedeutung der Ackerboxen als Absatzkanal für mehrere regionale, bäuerliche Lieferanten, deren Verständnis für diese Regelung ebenfalls fehlt.

Es geht um „Fairness am Markt“

Einer ähnlichen Meinung ist auch eine Kärntner Partei. Für eine eindeutige gesetzliche Lösung auf Bundesebene spricht sich nämlich nun das Team Kärnten aus: „Die Automaten-Regelung ist über 30 Jahre alt, daher überhaupt nicht mehr zeitgemäß, größtenteils nicht anwendbar und braucht dringender denn je ein Update. Der Bundesgesetzgeber muss klarstellen, dass Selbstbedienungsläden, die ohne Personal auskommen, nicht unter das Öffnungszeitengesetz fallen.“ Für die Partei geht es in dieser Sachfrage auch um Fairness am Markt: „Es kann nicht sein, dass Tankstellenshops, klassische Hofläden und Automatenshops 24/7 offenhalten dürfen, während das beispielsweise für die Ackerboxen nicht möglich sein soll. Es geht hier um Gleichbehandlung der Marktteilnehmer.“

Partei will Initiative für rechtliche Klarstellung starten

Die strengen Öffnungszeiten-Regelungen seien primär ein Schutz der Mitarbeiter. „Und diese gibt es in den Ackerboxen im regulären Betrieb auch nicht, daher ist es widersinnig, für diese Einrichtungen Öffnungszeiten zu verordnen.“ Ein weiterer zentraler Aspekt sei, dass die Ackerboxen einen wichtigen Absatzmarkt für bäuerliche Betriebe darstellen. Team Kärnten Chef Gerhard Köfer ankündigt an, im Landtag eine Initiative in Richtung rechtlicher Klarstellung zu starten: „Wir wollen, dass aus Kärnten ein Impuls in Richtung Parlament in Wien geht, hier eine Lösung zu erzielen und die Gesetze entsprechend anzupassen.“