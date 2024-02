Betrug: Diese Temu-Nachrichten solltest du gleich löschen

Wer gerne shoppt, hat die Temu-App bestimmt schon mal zumindest angeschaut. Natürlich lassen sich Betrüger auch hier nicht die Chance entgehen, euch um euer Geld zu bringen.

Temu warnt:

Wer die App öffnet, bekommt eine Sicherheitswarnung, in der Temu warnt: „Temu achtet auf deine Privatsphäre und Sicherheit. Wir senden keine Aufforderungen für zusätzliche Zahlungen per SMS oder E-Mail. Wenn du Anfragen erhältst, die angeblich von Temu stammen, empfehlen wir dringend, diese zu ignorieren und nicht auf die darin enthaltenen Links zu klicken.“ Das heißt, wenn du dir nicht sicher bist, ob es eine offizielle Nachricht von Temu ist, dann klicke nicht darauf und frage beim Support nach. Das gilt generell für alle Meldungen, die dir komisch vorkommen und allgemein gilt auch: Gib nie deine Daten an bei dubiosen Seiten, SMS und Co.

©Screenshot Temu App Die Sicherheitsnachricht

Wer steckt eigentlich hinter Temu?

Für den Handel im deutschsprachigen Raum ist die Whaleco Technology Limited mit Sitz in Irland zuständig. Ihre Ursprünge hat die Whaleco Technology Limited aber in China bei der E-Commerce-Plattform Pinduoduo. TEMU selbst agiert nur als Plattform, auf der Verkäufer ihren Waren anbieten können. Das heißt, ein Kaufvertrag kommt nicht mit TEMU selbst, sondern mit dem jeweiligen Produktanbieter zustande. Durch diese Konstellation soll die Rechtsdurchsetzung äußerst schwierig gestaltet sein. Zudem bekommt man vor seinem Einkauf auch kaum Informationen über den jeweiligen zuständigen Händler.