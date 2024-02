KAC Floorball spielte nur knapp am Sieg vorbei

Den Klagenfurtern, die diesmal auf Leonhard Prossnigg, Peter Mack (agierte als Headcoach), Maximilian Fasser, Noah Vallant (GK), Maximilian Rauter, Fabian Hirm, Nico Jellen und Lino Roth verzichten mussten, stand mit dem FBK Insport Skofja Loka der Meister der letzten IFL-Saison gegenüber, der mit elf Feldspielern und zwei Torhütern angetreten war. Wieder zurückgekehrt in den Kader sind Clemens Meixner und Maximilian Olsacher.

Klarer Underdog

Nachdem der KAC Floorball wie im Hinspiel als klarer Underdog in die Partie ging, konnte zunächst FBK Insport Skofja Loka mit drei Toren in den ersten 13 Minuten seiner Favoritenrolle gerecht werden. Kurz vor der ersten Drittelpause konnte das Heimteam den enorm wichtigen ersten Treffer durch Tim Deisinger erzielen. Dennoch ging es mit einem weiteren Rückschlag in die Pause, da zwei Sekunden vor der Sirene das 1:4 aus Rotjacken-Sicht fiel. Nach der Pause kam das Heimteam wie verwandelt aus der Kabine und machte bis zur 24. Minute mit einem Dreifachschlag binnen einer Minute durch Tim Deisinger, Nikita Münch und Maximilian Mörtl den drei-Tore-Rückstand wett. Nachdem der KAC Floorball daraufhin eine Unterzahlsituation schadlos überstand, erzielte Kapitän Nikita Münch die erstmalige Führung, die allerdings nach einer knappen Minute wieder egalisiert war.

©FreitagsFotos Der KAC Floorball gab alles.

Erneut in Führung

In der 39. Minute konnte Luca Wurmitzer den KAC Floorball erneut in Führung bringen. Zehn Sekunden vor der zweiten Drittelpause hatte Sebastian Flaschberger durch einen Penaltyschuss die große Chance, die Führung auszubauen, vergab diese aber. Nach der zweiten Drittelpause traf schließlich Pascual Fina in der 42. Minute zur umjubelten zwei-Tore-Führung. Gut zwei Minuten später erzielten die slowenischen Gäste das 7:6-Anschlusstor. Darauffolgend konnte der KAC Floorball erneut ein zweiminütiges Unterzahlspiel von der Uhr nehmen. In der 56. Minute konnte FBK Insport Skofja Loka das 7:7 erzielen. In einer hektischen Schlussphase konnten die Gäste in der 58. Minute das Spiel schließlich drehen. Die darauffolgende Schlussoffensive des KAC Floorball brachte zunächst ein weiteres Tor für die Gäste, aber nur 16 Sekunden später keimte erneut große Hoffnung beim Heimteam auf, als Mitja Beuthe im Powerplay das 8:9 erzielen konnte. In den restlichen 55 Sekunden gelang der Ausgleich nicht mehr und so blieb es beim knappen Endstand von 8:9. Mit einer weiteren Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten IFL-Spielen hat der KAC Floorball am 2. März 2024 im letzten Spiel des Grunddurchgangs auswärts gegen den Wiener Floorball Verein die Möglichkeit, weiteres Selbstvertrauen für die bevorstehenden Playoffs zu sammeln.