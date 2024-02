Schnee, Regen oder doch Sonne? So wird das Wetter kommende Woche

Morgen startet eine neue Woche. Ändert sich hiermit auch das Wetter? Die Meteorologen von GeoSphere Austria haben einen kleinen Ausblick für den Wochenanfang.

Am Montag gibt es vereinzelt Schneeflocken hoch oben

Am Montagvormittag scheint die Sonne noch für einige Stunden im Osten, während es in Oberkärnten bereits von früh an durch dichte Wolken trüb ist. Im Verlauf des Tages breiten sich die Wolkenfelder über das gesamte Land aus, und im Westen kann es am Nachmittag leicht regnen, während oberhalb von 1200 Metern ein paar Schneeflocken fallen könnten. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 6 und 12 Grad.

So wird der Dienstag

Am Dienstag wird es oft stark bewölkt oder bedeckt sein, aber allgemein über weite Strecken trocken bleiben. Erst im Laufe des Nachmittags zieht Regen von Süden her ins Land. Die Höchsttemperatur am Dienstag liegt zwischen 6 und 11 Grad.

Mittwoch Voraussage noch unklar

Die Nähe zu einem Tiefdruckgebiet über dem westlichen Mittelmeerraum lässt die Prognose für die Wochenmitte unsicher erscheinen. Aktuell wird ein Wechsel aus Sonnenschein und dichten Wolken erwartet, wobei vor allem in Oberkärnten auch vereinzelt Regenschauer möglich sind. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 0 und 5 Grad und steigen bis zum Nachmittag auf 7 bis 12 Grad an.