Sonne oder Regen? So wird das Wetter nächste Woche in der Steiermark

Die Steiermark steht meteorologisch vor einer abwechslungsreichen Woche, wie die neuesten Prognosen der GeoSphere Austria zeigen. Von Nebel und Hochnebel über sonnige Abschnitte bis hin zu möglichen Regenschauern – die Wetterlage wird vielseitig.

Montag: Nebel und Sonne

Das neue Schulsemester beginnt im Süden und Osten der Steiermark mit Nebel und Hochnebel. Auch in der Obersteiermark halten sich anfangs lokale Nebelfelder. Nach und nach setzt sich jedoch in allen Landesteilen vorübergehend sonniges Wetter durch. Im Tagesverlauf quert von Westen her ein dichtes Wolkenband das Land, abgesehen von einzelnen Regentropfen in der westlichen Obersteiermark bleibt es aber dennoch trocken. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 7 und 14 Grad.

Dienstag: Kaum Sonne

Am Dienstag ist es in der Steiermark stark bewölkt oder bedeckt, die Sonne zeigt sich kaum. Im Tagesverlauf beginnt es von Südwesten her außerdem leicht zu regnen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Richtungen um Süd. Nach Frühwerten zwischen minus 2 und plus 4 Grad steigt die Temperatur bis zum Nachmittag auf 9 bis 15 Grad.

Mittwoch: Lokale Regenschauer möglich

Wechselnd bewölkt geht es aus heutiger Sicht durch den Mittwoch, lokal gibt es ein paar Regenschauer, vor allem in der Obersteiermark. Nach Frühwerten zwischen 1 und 6 Grad steigt die Temperatur bis zum Nachmittag auf 9 bis 16 Grad.

Donnerstag: Wolken und Regen

Eher trüb gestaltet sich das Wetter am Donnerstag. In der ganzen Steiermark überwiegen dichte Wolken, Regen ist dieses Mal im Osten und Süden wahrscheinlicher. In der Früh hat es zwischen 1 und 7 Grad, bis zum Nachmittag werden es 10 bis 15 Grad.