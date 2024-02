So süß: Diese lieben Fellnasen suchen noch nach ihrem Für-immer-Zuhause

So süß sind sie, die Tiere, die du schon bald in deinem eigenen Haus begrüßen könntest. Vier Hunde sind es heute, die nach einem liebevollen neuen Heim suchen.

Olga – die abenteuerlustige Gefährtin

Hund „Olga“, ein Mischling, weiblich, ist braun meliert-weiß und wurde etwa im Jahr 2021 geboren. Die bezaubernde Hündin wurde an einer Raststation entdeckt. Nun sehnt sie sich im Tierheim nach einem liebevollen Zuhause, das ihrem quirligen Wesen gerecht wird. Olga sprüht vor Energie und Lebensfreude – sie ist eine abenteuerlustige Gefährtin, bereit, die Welt zu erkunden. Olga sucht nach einem warmherzigen Heim bei einer Einzelperson ohne Kinder und Kleintiere.

©Tierheim Villach Olga sucht ein zuhause

Schäferhund Don ist verspielt und liebt Bälle

Don ist ein Schäferhund und er ist männlich. Seine Farbe ist grau-schwarz. Er wurde am 31. August 2016 geboren. Der verspielter Rüde sucht noch ein liebevolles Zuhause. Don genießt es, wenn man mit ihm spielt und Bälle wirft. Lange Spaziergänge gehören zu seinen Lieblingsaktivitäten. Ein zukünftiges Zuhause für die Fellnase wäre idealerweise bei jemandem mit Erfahrung im Umgang mit großen Hunden und der Kraft, Don zu halten, da er manchmal noch zieht.

©Tierheim Villach Don liebt lange Spaziergänge

Boomer der Kuschelhund

„Boomer“ ist ein semmelbrauner, kastrierter männlicher Mischling, der am 25. März 2016 geboren wurde. Er zeichnet sich durch eine einzigartige Eigenschaft aus – wenn er einer Person vertraut, verwandelt er sich in einen wahren Kuschelhund. Sein Bedürfnis nach Nähe und Zuneigung macht ihn zu einem perfekten Begleiter für jemanden, der sich nach treuer Gesellschaft sehnt. Eine seiner liebsten Beschäftigungen ist es, an sonnigen Tagen mit den Schatten zu spielen, was seinen verspielten Charakter zeigt. Boomer bringt Freude und Leben in dein Zuhause und wird sicherlich zu einem treuen Begleiter, der dein Herz im Sturm erobert.

©Tierheim Villach Boomer liebt es zu kuscheln

Hund Clooney sucht liebevolles Zuhause

Der Hund „Clooney“ ist ein männlicher, kastrierter Mischling, der braun ist und am 1. März 2019 geboren wurde. Es wird ein liebevolles Zuhause für Clooney gesucht, vorzugsweise bei einer erfahrenen Einzelperson, die sich intensiv mit ihm beschäftigen kann und Erfahrung mit Hunden hat, die besondere Bedürfnisse haben. Trotz seiner Herausforderungen ist Clooney ein freundlicher Hund, der sich gut mit anderen Hunden versteht. Es wird empfohlen, dass in seinem neuen Zuhause keine Kinder oder andere Haustiere vorhanden sein sollten, um Clooney die bestmögliche Umgebung zu bieten, in der er sich entwickeln und wohlfühlen kann. Mit der richtigen Unterstützung und einer einfühlsamen Einzelperson kann die Fellnase ein liebevoller Begleiter werden, der ein erfülltes Leben mit seinem neuen Besitzer teilt.

©Tierheim Villach Clooney hat besondere Bedürfnis

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.