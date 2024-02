Wechselhaft: So wird das Wetter nächste Woche in Österreich

Die kommende Woche in Österreich verspricht eine facettenreiche Wetterlage. Die GeoSphere Austria berichtet über wechselnde Bedingungen von dichten Wolken über Sonnenschein bis hin zu möglichen Niederschlägen.

Montag: Wolken, Regen und Schnee

In der Westhälfte Österreichs ziehen zahlreiche dichte Wolkenfelder über den Himmel. In den südlichen Staulagen im Südwesten kann es zeitweise regnen oder schneien, wobei die Schneefallgrenze bei 800 bis 1200m Seehöhe liegt. Im Osten halten sich zunächst in den Niederungen Nebel und Hochnebel. Abseits davon überwiegt in vielen Regionen ein freundlicher und meist sonniger Eindruck, jedoch können einige hohe Wolken den Sonnenschein trüben. Der Wind weht im Bergland und am Alpenostrand mäßig bis lebhaft aus südlichen Richtungen, sonst bleibt es eher schwach windig. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 4 und plus 5 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen je nach Sonneneinstrahlung und Wind 6 bis 16 Grad.

Dienstag: Die Sonne kann zeitweise hervorkommen

Südlich des Alpenhauptkammes, von der Silvretta bis nach Kärnten, überwiegen meist die Wolken, und es regnet oder schneit zeitweise, wobei die Schneefallgrenze zwischen 1000 und 1500m Seehöhe liegt. Auch in anderen Regionen ziehen von Süden her einige ausgedehnte Wolkenfelder über den Himmel, zeitweise kann aber noch die Sonne hervorkommen. Meist bleibt es niederschlagsfrei, nur im Osten sind lokale Schauer nicht ausgeschlossen. Der Wind weht schwach, im Osten auch mäßig aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 2 und plus 6 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 8 bis 16 Grad.

Mittwoch: Dichte Wolken und Regen

Ein Tief über dem Mittelmeerraum sorgt verbreitet für dichte Wolken. Südlich und entlang des Alpenhauptkammes regnet es in den Staulagen auch ein wenig, wobei die Schneefallgrenze meist oberhalb von 1200 bis 1600m Seehöhe liegt. Sonst bleibt es meist trocken, aber sonnige Phasen bleiben auch in der Osthälfte nur von kurzer Dauer. Der Wind weht meist nur schwach. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 1 und 7 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 8 bis 16 Grad.

Donnerstag: Etwas Sonnenschein

Von Vorarlberg bis Salzburg lockern Restwolken und Hochnebelfelder tagsüber vielerorts auf, und es gibt zumindest zeitweise etwas Sonnenschein. Mehr Wolken ziehen in der Osthälfte durch, und im Südosten kann es auch einzelne Regenschauer geben. Im westlichen Donauraum kommt mäßiger Ostwind auf, sonst ist es oft schwach windig. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 1 und 7 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 9 bis 15 Grad.