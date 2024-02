Deutschrap-Stars AZET & ALBI kommen im März nach Klagenfurt

Veröffentlicht am 25. Februar 2024, 20:14 / ©primeevents

AZET und ALBI, zwei Stars der Deutschrap-Szene, werden die Bühne rocken und für eine Nacht voller Beats und Vibes sorgen.

Wer sind AZET und ALBI?

AZET ist ein deutscher Rapper mit kosovo-albanischer Herkunft. Er hat sich einen festen Platz in der Deutschrap-Szene erobert und ist ein Mitglied der renommierten KMN Gang. Bereits im Dezember 2016 schaffte er es mit dem Song „Patte fließt“ erstmals in die deutschen Singlecharts. Die Kollaboration „Nummer 1“ mit Zuna und Noizy brachte AZET den verdienten Durchbruch, und die Single wurde mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. ALBI ist nicht nur ein erfolgreicher Deutschrapper, sondern auch der jüngere Bruder von AZET. Auch er ist Mitglied der KMN Gang und hat sich einen Namen in der Szene gemacht. ALBI begann schon vor seinem Bruder mit dem Rappen und wurde im Januar 2019 offiziell als neues Mitglied der Rap-Crew vorgestellt.

„Wir wollen Klagenfurt wieder aufleben lassen“

Hinter den Kulissen von PRIME EVENTS steht unter anderem Albion Lama. Bei einem Gespräch mit 5 Minuten erzählte Albion von der Idee hinter PRIME EVENTS: „Wir haben einen Club und wollten das Ganze auf ein neues Level heben. Klagenfurt soll wieder aufleben, und die Leute sollen eine Unterhaltungsmöglichkeit haben.“ Auch fügte er hinzu: „Wir wollen nicht nur die Locals begeistern, sondern auch Leute aus anderen Städten nach Klagenfurt locken. Ein bisschen Tourismus-Schwung schadet nie, oder?“

Das ist der Plan für die Zukunft

Das erste Highlight steht vor der Tür, und Albion erzählt gegenüber 5 Minuten: „Das ist erst der Anfang. Wir haben noch viele Acts im Gepäck und planen, mit größeren Deutschrappstars die Messehalle zu rocken. Aber auch kleinere Locations, wie unser Paris Club, wird eine Location für unser neues Konzept haben. Hier werden dann eher die kleineren Events stattfinden“.