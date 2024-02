So wird das Wetter am Montag in Österreich

Die GeoSphere Austria weis wie das Wetter morgen wird: In der westlichen Landeshälfte dominieren dichte Wolken, begleitet von zeitweiligem Regen oder Schnee, insbesondere in den südlichen Bergregionen. Die Schneefallgrenze bewegt sich dabei zwischen 800 und 1200 Metern. Im östlichen Teil des Landes hingegen prägen anfängliche Nebel- und Hochnebelfelder die Niederungen. Trotzdem präsentiert sich die Witterung in vielen Gebieten freundlich und sonnig. Allerdings können auch hier hohe Wolken gelegentlich die Sonnenstrahlen verdecken. Der Wind zeigt im Bergland und entlang des östlichen Alpenrands eine mäßige bis starke Ausprägung aus südlicher Richtung. An anderen Orten bleibt der Wind schwach. Die Temperaturen variieren in den Morgenstunden zwischen minus 4 und plus 5 Grad, während die Tageshöchstwerte, abhängig von Sonneneinstrahlung und Wind, zwischen 6 und 16 Grad liegen.