Mit 2,9 Promille falsch abgebogen: Auto stand plötzlich auf Zuggleise

Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen stand das Fahrzeug noch immer auf den Gleisen und der Lenker, ein 53-jähriger in Klagenfurt wohnhafter rumänischer Staatsbürger, saß am Fahrersitz. Der sehr stark alkoholisierte Mann gab an, er sei am Nachhauseweg irgendwo falsch abgebogen.

Führerschein abgenommen

Sofort wurde das Auto von der Berufsfeuerwehr vom Gleiskörper entfernt. Laut ÖBB musste der Zugverkehr in diesem Bereich nicht eingestellt werden. Dem Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Er wird angezeigt. Das Auto und der Gleiskörper wurden leicht beschädigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.02.2024 um 06:35 Uhr aktualisiert