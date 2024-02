Frau mit Behinderung überfallen: 18-Jähriger muss heute vor den Richter

Polizeibeamte fassten am 8. September 2023 in Villach einen 18-jährigen Bosnier auf frischer Tat bei einem Einbruch in ein Auto. Weitere Ermittlungen förderten zutage, dass ihm auch zusätzliche Diebstähle aus Autos zuzuordnen sind. Zudem wird ihm vorgeworfen, am 6. September 2023 eine seh- und gehbehinderte Frau in der Unteren Fellach in Villach beraubt zu haben.

Böse Überraschung bei Spaziergang

Die betroffene Frau, die auf einen Rollator angewiesen ist, befand sich in Begleitung einer Betreuerin auf einem Spaziergang entlang des südlichen Drauufers, als der Beschuldigte ihr den Rucksack entriss und sie zu Boden stieß – wir haben berichtet. Der Rucksack wurde kurze Zeit später in der Nähe aufgefunden, ohne dass etwas entwendet worden war. Glücklicherweise kamen die 57-jährige Frau und ihre Begleiterin unverletzt davon.

Heute vor Gericht

Heute, am 26. Feber 2024, muss sich der Angeklagte nun wegen Raub sowie Diebstahls durch Einbruch vor einem Schöffensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Den Vorsitz übernimmt Richter Michael Schofnegger. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.02.2024 um 08:41 Uhr aktualisiert