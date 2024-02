Große Trauer um Christine Gubitzer : „Sie gab den Frauen eine Stimme“

Veröffentlicht am 26. Februar 2024, 09:09 / ©Thomas Kaiser

„Mit dem Tod von Christine Gubitzer verlieren wir eine engagierte Verfechterin der Gewerkschaftsbewegung, deren Glaube an Gerechtigkeit uns alle inspiriert hat. Ihr Einsatz für Gerechtigkeit wird unvergessen bleiben“, erinnert Eckehard Quin, Vorsitzender der GÖD, an Christine Gubitzer als eine einflussreiche Gewerkschafterin, die Ende vergangener Woche verstorben ist.

Langjährige Frauenvorsitzende verstorben

Als langjährige Frauenvorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst engagierte sie sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter und prägte maßgeblich die gewerkschaftlichen und gesellschaftlichen Debatten in Österreich. Ihr unermüdlicher Einsatz sorgte dafür, dass der Bereich Frauen dauerhaft in der Geschäftsordnung der GÖD verankert wurde. „Christine verstand Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern als fundamentales Menschenrecht. Ein Leitgedanke, der uns als Auftrag und Verpflichtung dient“, betont Hannes Gruber, stellvertretender GÖD-Vorsitzender, ihr Vermächtnis.

Lebensfroh und engagiert

„Ich bin betroffen vom Tod Christine Gubitzers, sie hat die Frauenarbeit in der Gewerkschaftsbewegung lange Zeit entscheidend mitgestaltet. Die Anliegen der Frauen waren bei ihr in guten Händen“, sagt Korinna Schumann, Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende im ÖGB. Auch die Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zeigt sich tief betroffen: „Ihr Lebensmotto ‚Es sind nicht die Lebensumstände, die einen Menschen glücklich machen, sondern seine Überzeugungen‘ wird uns stets an ihre Stärke und Entschlossenheit erinnern.