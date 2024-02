Cobra-Einsatz: Nachbar hörte Schüsse in der Wohnung

Veröffentlicht am 26. Februar 2024, 09:51 / ©BMI/ Pachauer

Zu einem Großeinsatz kam es gestern Nachmittag, Sonntag 25. Februar 2024, in Pfaffenhofen. In der sonst so ruhigen Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land wurden Schüsse von Bewohnern gemeldet. Es kam zu einem Großaufgebot der Cobra Sondereinheit.

Keine Waffe gefunden

Medienberichten zufolge soll ein 33-Jähriger Mann Gegenstände von einem Balkon geworfen haben und daraufhin selbst vom Balkon gesprungen sein. Der Verdächtigte soll sich in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befunden haben. Nachbaren nahmen einen Knall in seiner Wohnung wahr und schlugen daraufhin Alarm. Bei einer Durchsuchung konnte die Polizei jedoch keine Schusswaffe vorgefunden haben.

Bei Flucht verletzt

Bei seiner Flucht über den Balkon wurde der 33 jährige Österreicher verletzt. Er wollte auf einen darunterliegenden Balkon springen. Der Mann musste daraufhin mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt standen zwölf Polizeistreifen und fünf Einheiten der Cobra im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.02.2024 um 09:57 Uhr aktualisiert