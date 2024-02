Feuerwehr sucht nach Übungsautos für spannende Trainingseinheiten

In einem aktuellen Facebook-Beitrag teilt die Feuerwehr mit, dass sie ausgediente Autos oder ähnliche Fahrzeuge für ihre Übungen benötigen.

Eine klare Botschaft

Die Feuerwehr fordert direkt dazu auf, sich zu melden, falls jemand ein nicht mehr benötigtes Auto herumstehen hat. Sie sind bereit, den Transport und die Entsorgung selbst zu übernehmen. Die Botschaft lautet klar: Wenn du ein Auto besitzt, das du nicht mehr benötigst und das nur noch auf die Entsorgung wartet, dann ist die Feuerwehr Gaishorn am See interessiert.

Egal ob Oldtimer oder was anderes

Die Feuerwehr Gaishorn am See betont, dass sie an allen Fahrzeugen interessiert ist, ob es sich um einen vergessenen Oldtimer handelt oder um einen treuen, etwas in die Jahre gekommenen Gefährten mit ein paar Roststellen.