Neuer Lebensretter in Kärnten unterwegs

Das Fahrzeug versorgt – technisch bestens ausgestattet – Notfallpatient:innen, die ärztlicher Hilfeleistung bedürfen, präklinisch. In Anwesenheit des Präsidenten des Roten Kreuzes in Kärnten, Martin Pirz und des Stützpunktleiters Nikolas Zauner – erfolgte die feierliche Segnung und Einweihung des neuen Notarzteinsatzfahrzeuges. Es ist bereits die 5. mobile Fahrzeuggeneration, der mit umfangreicher medizinischer Top-Ausstattung Patient:innen direkt am Notfallort versorgt. Das Einsatzgebiet reicht dabei bundesländerübergreifend von Neumarkt in der Steiermark bis Kappel am Krappfeld.

Immer in Begleitung eines Rettungswagen

Das NEF Friesach ist eine einzigartige Kooperation zwischen dem DOKH Friesach und dem Roten Kreuz Kärnten. Personal und Material für die Einsätze stellt das DOKH, die Großgeräte kommen vom Roten Kreuz. Nachdem Patient:innen mit dem NEF nicht transportiert werden, rückt dieses Fahrzeug immer in Kombination mit einem Rettungswagen aus. Notarzt/Notärztin und Notfallsanitäter:in rücken nur nach Alarmierung durch die Rettungsleitstelle des Roten Kreuzes aus. Die Begleitung der Patient:innen in eine fachlich geeignete Krankenanstalt erfolgt unter Beobachtung des Notarztes/der Notärztin.

Notfallsanitäter verrät, was der schönste Lohn ist

Tagsüber stellt die Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin den/die Notarzt/Notärztin, außerhalb dieser Zeiten sind weitere kompetente externe Notärzt:innen im Dienst. Das Einsatzspektrum reicht von traumatischen Ereignissen wie Verkehrsunfällen, Sport- und Haushaltsunfällen bis zu Herzinfarkten oder Schlaganfällen. Das Team wird dabei von dankbaren Patient:innen belohnt: „Der schönste Lohn für unsere über 17.000 Einsätze? Der Dank der Menschen, das ist ein gutes Gefühl und gibt uns Kraft für die Zukunft“, wie Nikolas Zauner, Notfallsanitäter und Stützpunktleiter, betont.

Bereits 17.538 Einsätze geleistet

Seit Inbetriebnahme des ersten Notarzteinsatzfahrzeuges im Jahre 1997 wurden bei 17.538 Einsätzen insgesamt 232.692 Stunden durch freiwillige Notfallsanitäter:innen geleistet. Dabei wurden 540.145 km durch 19 Notärzt:innen, 20 Notfallsanitäter:innen und eine Notfallsanitäterin in Ausbildung zurückgelegt. Um als Notfallsanitäter:in mitfahren zu dürfen, sind über 1000 Stunden Unterricht und Praxis nötig.