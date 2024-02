„Tag der gesunden Ernährung“: Jetzt zu kostenlosen Vorträgen anmelden

Veröffentlicht am 26. Februar 2024, 10:29 / ©Pexels

Der Darm ist für viele wichtige Vorgänge in unserem Körper verantwortlich, nicht um sonst gibt es das allgemeine Sprichwort „Die Gesundheit beginnt im Darm!“. „Die Abteilung Gesundheit, Jugend und Familie der Stadt Klagenfurt setzt am heurigen `Tag der gesunden Ernährung` die Darmgesundheit in den Fokus. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, mehr zu diesem Thema zu erfahren und haben die Möglichkeit mit Experten zu sprechen“, erklärt Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz.

„Der menschliche Darm im Fokus“

Ab 16.30 Uhr heißt es im Europahaus, Reitschulgasse 4 „Der menschliche Darm im Fokus“. Um 16.45 Uhr wird Dr. med. Achim Görgei (Facharzt für Allgemeinchirurgie am Klinikum Klagenfurt) über die Prävention von Darmerkrankungen aus ärztlicher Sicht sprechen. Um 17.30 Uhr informiert Caroline Burgstaller (leitende Diätologin am Klinikum Klagenfurt), wie man darmfreundlich essen und trinken sollte. Anschließend wird zur Diskussion und Fragerunde eingeladen. Zusätzlich gibt es für die Besucherinnen und Besucher ausreichend Infomaterial zum Thema Darmgesundheit.