Nach Ski-Unfall im Dezember: 55-jähriger Schwede verstorben

Am 20. Dezember 2024, gegen 10.30 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Schwede zusammen mit seiner Tochter auf einer roten Piste am Tiefenbachferner in Sölden. Im Zuge dieser Fahrt wollte er einer 34- jährigen Deutschen und einem 35-jährigen Deutschen, die am rechten Pistenrand standen, ausweichen. Dabei löste sich ein Schi des 55-jährigen Schweden wodurch er zu Sturz kam und gegen die beiden Deutschen prallte. Die 34- Jährige und der 35-Jährige wurden bei diesem Unfall leicht verletzt und von der Pistenrettung erstversorgt.

Schwede stirbt in Klinik Innsbruck

Der 55-jährige Schwede erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in kritischem Zustand in die Klinik Innsbruck geflogen. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der 55-jährige Mann am 23. Februar 2024 in der Klinik Innsbruck verstorben.