Hammer-Bonus: Jetzt gib es mehr Geld für Kärntens Pendler

1. Eine Arbeitnehmerin, wohnhaft in Nötsch, pendelt täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihrer Arbeitsstelle in Villach und hat sich ein Klimaticket um 399 Euro gekauft. Sie verdient 3.511 Euro brutto. Bislang erhielt sie 33 Prozent ihres Klimatickets gefördert, künftig sind es 50 Prozent.

2. Ein Arbeitnehmer aus Weitensfeld arbeitet in Teilzeit in Klagenfurt. Aufgrund seines frühen Dienstbeginns stehen keine öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung. Der Mann verdient brutto 1566 Euro. Nach den alten Richtlinien hätte er 375 Euro im Jahr an Arbeitnehmerförderung erhalten. Nach den neuen Richtlinien sind es 525 Euro.