„Kreislauf spielte plötzlich verrückt“: Kärntner Sportlerin bangt um WM Start

Veröffentlicht am 26. Februar 2024, 11:28 / ©KK/Privat

„Ich hatte bis Freitag Fieber und wollte am Sonntag wieder mit Niklas aufs Boot steigen“, erzählt Rosa „aber am Weg zum Club spielte der Kreislauf verrückt und so musste ich wieder zurück aufs Zimmer“.

Entscheidung fällt im letzten Moment

Rosa ist am Weg der Besserung, ein Start bei der 470 Weltmeisterschaft vor Palma ist dennoch fraglich. „Ich möchte morgen unbedingt starten. Wir haben den Winter über sehr hart trainiert und das möchten wir auch bei der Weltmeisterschaft zeigen. Ob ich an den Start gehe, werde ich im letzten Moment entscheiden. Eines ist klar, die letzte Woche war für den Hugo.“, ist Rosa enttäuscht, aber kämpferisch.