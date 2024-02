Steirer sahnten 113.000 Euro im Lotto ab – 2,3 Mio. Euro noch im Spiel

Drei glückliche Fünfer-Gewinnern teilen sich bereits über 40.000 Euro in drei Bundesländern. Auch beim LottoPlus Sechser geht es um beachtliche 200.000 Euro. Die Sonntagsziehung brachte keinen Sechser, was zu höheren Fünfer-Gewinnen führte. Jeder der 52 Gewinnern erhielt stolze 6.400 Euro. Beim Joker konnten zwei Quicktipps in der Steiermark und in Oberösterreich mit der richtigen Zahl über 113.000 Euro einfahren.